Verkeersinfarct Rotterdam-Centrum door storing Erasmusbrug

De Erasmusbrug in Rotterdam stond dinsdagmiddag enkele uren in storing. De slagbomen werkten vanaf 15:30 uur niet. Ook stond de brugklep omhoog. Het verkeer kwam uiteindelijk rond half zes weer op gang.

Het verkeer in het centrum van Rotterdam stond als gevolg van de storing helemaal vast. Sommige automobilisten moesten zo'n drie kwartier wachten. Een van de automobilisten deed over de kleine afstand tussen de brug en het vroegere Tropicana bijna een uur.

Volgens een woordvoerder van de gemeente werkten de slagbomen niet, omdat de software de positie van de brugklep niet kon bepalen. Dan wordt automatisch een veiligheidsmechanisme in werking gesteld en gaat het veiligheidsslot erop.

Automobilisten die niet per se door Rotterdam hoefden, werd aangeraden via de A20 rijden. Mensen die al vast stonden konden het beste over de Willemsbrug rijden.

Twee weken geleden was er ook al een storing met de slagbomen. Een zwangere vrouw stond toen op het punt te bevallen en werd net op tijd naar het Ikazia ziekenhuis gebracht.