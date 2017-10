Oorzaak vissterfte Maassluis nog steeds onduidelijk

De dode vissen in Maassluis | Foto: Handhaver Delfland

Het is nog steeds niet duidelijk hoe het komt dat duizenden vissen in de Zuid- en Noordvliet in Maassluis vorige week het loodje legden. Wat wel bekend is, is dat de vissen door zuurstofgebrek zijn doodgegaan. Maar wat de oorzaak is van de zuurstofloosheid is onduidelijk.

Naast het minimale zuurstofgehalte zijn er veel e-coliebacteriën in het water gevonden. Mogelijk zijn er meerdere oorzaken, zo laat het Hoogheemraadschap van Delfland weten. "We hebben gekeken naar het effect van bluswater, een mogelijke riooloverstort en een mogelijke illegale lozing tijdens de Furieade." Noodpompen

De waterkwaliteit in de beide vlieten is inmiddels verbeterd, de zuurstofwaarden zijn weer normaal. De twee noodpompen die zuurstofrijk water hebben toegevoegd zijn inmiddels weggehaald. Of het vervuilde bluswater dat twee weken geleden in de wateren van het naburige Maasland de boosdoener is geweest, is niet met zekerheid vast te stellen, maar het Hoogheemraadschap sluit het niet uit.