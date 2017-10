Opknapbeurt Maastunnel vordert gestaag: 'al kost het ons een hoop energie'

De renovatie van de Rotterdamse Maastunnel vordert gestaag. Het slopen en strippen van de tunnelbuis in de richting van Rotterdam-Zuid is sinds de zomer aan de gang.

"Wij lopen redelijk op schema, met iets achterstand door het hydrojetten", zegt hoofduitvoerder Tinus Haverkort. Hydrojetten is het wegslaan van het beton met waterstralen. Vervolgens kan er weer beton worden gestort.

"Deze achterstand is te verwaarlozen. Het hydrojetten gaat niet zo snel als we gedacht hadden, we hebben man en macht nodig om de voortgang op orde te houden. Dit is geen zorg, maar het kost wel een hoop energie.''

Alles moet extra zorgvuldig gebeuren, omdat de tunnel een rijksmonument is. Verslaggever Suzanne Mulder nam dinsdagochtend een kijkje tijdens de werkzaamheden.

De renovatie duurt tot en met september 2019. Er wordt eerst een jaar gewerkt aan de westelijke tunnelbuis, daarna aan de oostelijke buis.