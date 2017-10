Zuid Holland Korfbal Cup van start

Voor de achtste maal wordt dit seizoen gestreden om de Zuid Holland Korfbal Cup. Met 49 ploegen heeft het toernooi dit jaar een recordaantal deelnemers.

Titelhouder KCC/SO Natural opent met een uitwedstrijd tegen RWA. Topclub PKC/SWKGroep gaat op bezoek bij Refkleks en ONDO speelt in de eerste ronde bij Conventus.

Vanwege het oneven aantal ploegen is Futura in de eerste vrijgeloot. De Haagse koploper in de eerste klasse ontvangt het Nederlandse politiekorfbalteam. In dat team spelen onder andere Ilona van den Berg (topscorer vorig seizoen van de Korfbal League) en de robuuste rebounder Benjamin Verhoef. De politieploeg mist wel voormalig NK 1-1 winnaar Yosri van den Ende.