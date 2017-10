Papendrecht komt met nieuw plan voor bieb

In het voorjaar was er al veel druk vanuit het dorp over de verhuisplannen van de Aldi

Omdat de Aldi afziet van haar komst naar Papendrecht, willen burgemeester en wethouders van het dorp nu de Lidl verhuizen naar het pand aan de Markt waar nu nog de bibliotheek gevestigd is.

Het in Papendrecht toch al fel bekritiseerde plan krijgt met dit voorstel een nieuwe dimensie. Mensen die boven de bibliotheek wonen reageren gelaten: "Of je nou gebeten wordt door de Aldi of de Lidl, van ons hoeft het niet."

Lenie van Wijhe baalt er van: "We kunnen protesteren en vergaderen wat we willen, ze doen gewoon waar ze zin in hebben", wijst ze naar het gemeentehuis. Op straat reageren inwoners verrast en vrijwel allemaal negatief.



"Gaat de Aldi niet door? Prachtig, dan kan de bieb daar blijven! Wat zegt u, gaat nu de Lidl er in? Wie verzint zoiets. Wat een onzin", is een van de reacties.

Leegstand

De Lidl wil z'n winkelruimte uitbreiden en kan dat niet op de huidige plek.

Als het plan doorgaat wordt de leegstand in het pal tegenover de bieb gelegen winkelcentrum De Meent daardoor nog groter. "Dit moeten we niet willen, ik hoop van harte dat ze iets beters verzinnen", zegt een voorbijganger.

Stopzetten

Wethouder Anouk van Ekelen is op vakantie en in het gemeentehuis van Papendrecht kan deze week niemand anders reageren. Uit het voorstel aan de gemeenteraad blijkt echter dat het college van B&W al gekozen heeft. Zij vindt de plannen voor de Lidl-verhuizing de beste optie.

De gemeenteraad moet het voorstel op 16 november nog wel goedkeuren.

De andere optie, het plan stopzetten en iets nieuws verzinnen, leidt volgens het college tot een ongewisse toekomst met mogelijk financieel nadelige gevolgen.

Contractbreuk

In het voorjaar was er al veel druk vanuit het dorp. Onder meer het actiecomité Schoolstraat was tegen het plan.

Van Ekelen zei toen: "Onze handtekening staat onder de overeenkomst met Aldi. Contractbreuk plegen zou ons een onbetrouwbare overheid maken."

Nu Aldi het bij nader inzien te duur vindt, stelt het college de Raad voor om dat contract toch maar te verscheuren en een nieuwe deal te maken met Lidl. Ook moeten de bewoners meer inspraak krijgen over de inrichting van een nieuwe parkeerplaats.

Discussie

Net als bij de discussie over een nieuwe Aldi rijst nu ook de vraag waarom Lidl geen gebruik kan maken van leegstaande vierkante meters in De Meent. De verhuurder laat weten daarover graag met Lidl in gesprek te gaan.