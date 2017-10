In Bleiswijk is dinsdagmiddag een motorrijder om het leven gekomen na een aanrijding met een tractor. De motor botste op de tractor op de N209 en overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Reanimatie door de hulpdiensten mocht niet meer baten. Hoe de botsing op de Overbuurtseweg is ontstaan, is nog niet duidelijk, meldt de politie. Er is een onderzoek gestart naar het ongeluk.