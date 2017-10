Dordtse tbs'er Danny B. hoeft definitief niet naar gevangenis

Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de zaak van Danny B. Hij hoeft nu definitief niet meer terug naar de gevangenis.

De 44-jarige Dordtenaar stak vorig jaar zijn vader dood in de kelder van zijn woning aan de Suikerstraat in Dordrecht. De officier van justitie eiste vijf jaar cel en tbs, maar de rechtbank legde op 3 oktober alleen tbs op.

In tegenstelling tot de officier van justitie oordeelde de rechtbank dat de man op het moment van zijn daad volledig ontoerekeningsvatbaar was en dat er daarom geen straf, maar alleen behandeling wordt opgelegd.

Dinsdagmiddag besloot het OM om niet tegen die straf in beroep te gaan. "Het belangrijkste voor ons is dat de man behandeld wordt. Ook de houding van de familie hebben wij in deze zaak meegewogen", zegt een woordvoerster.

De familie zei tijdens de rechtszaak dat de dader eigenlijk het slachtoffer was. Toen de rechter het vonnis in Dordrecht uitsprak, reageerden familie en vrienden met applaus en tranen van blijdschap.