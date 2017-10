Carola Schouten (CU) wordt vicepremier in Rutte-III

Het Rotterdamse ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten wordt vicepremier in het kabinet Rutte-III. Dat bevestigen bronnen aan verschillende media.

Schouten studeerde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en woont nog steeds in de stad. Ze was de afgelopen maanden als rechterhand van partijleider Gert-Jan Segers mede-onderhandelaar tijdens de gesprekken over het regeerakkoord.

Er lijken nu twee van de drie vicepremiers bekend te zijn. Namens het CDA wordt de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge genoemd als vicepremier. Hij wordt dan een van de twee ministers op Volksgezondheid.