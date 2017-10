Dames Sliedrecht Sport winnen eerste Champions League-duel ooit

Sliedrecht Sport in actie tegen Asterix. Bron: @SliedrechtSport

De volleybaldames van Sliedrecht Sport hebben dinsdagavond gewonnen van Asterix Avo Beveren. In hun eerste Champions League-duel ooit won de ploeg uit Sliedrecht met 3-2 van de ploeg uit België.

De Sliedrechtse volleybalsters begonnen sterk aan de wedstrijd. De eerste set werd vrij ruim, met 25-19, gewonnen. In de tweede set stelden de dames uit België zich wat taaier op. Toch kon Sliedrecht Sport de tweede set ook naar zich toe trekken. Het werd 25-23 in het voordeel van de ploeg van Matt van Wezel.

Vijf sets

In de derde set leek het er even op dat Sliedrecht de wedstrijd naar zich toe zou trekken. De ploeg nam een 21-18 voorsprong, maar Asterix wist zich te herstellen. De Belgen pakten vervolgens zowel de derde (24-26) als de vierde set (23-25). De vijfde set werd wel gewonnen door Sliedrecht, die met 15-13 zegevierden.

Tweeluik

De gewonnen wedstrijd van dinsdag is onderdeel van een tweeluik tegen de Belgische ploeg. Als de wedstrijd in Beveren ook gewonnen wordt, gaat Sliedrecht een ronde verder. Sliedrecht kan in de volgende ronde van de Champions League dan Nederlands international Robin de Kruijf van het Italiaanse Imoco Volley treffen.