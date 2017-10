Crowdfundingsactie: operatie voor kat met vijf poten kost 2000 euro

De vorige week gevonden kater Quint moet zo snel mogelijk geopereerd worden, maar niet - zoals je zou verwachten - aan zijn vijfde poot. De kat met vijf poten blijkt na onderzoek door specialisten van de Universiteit Utrecht een gebroken heup te hebben.

Toen de kat vorige week binnenkwam bleek hij moeilijk te kunnen lopen. Na een CT-scan dinsdagochtend blijkt er een breuk te zijn tussen de kop van de heup en het bekken. "De kat heeft pijn, omdat dat langs elkaar schuurt en dat is heel pijnlijk", legt Ineke Jochims van de stichting Zwerfkatten Rijnmond uit.

De kat moet zo snel mogelijk geopereerd worden om verdere schade te voorkomen, maar de kosten voor de operatie blijken fors te zijn: de ingreep gaat minstens 2000 euro kosten.

De hoge kosten zijn het slechte nieuws, maar er is gelukkig ook goed nieuws: katertje Quint heeft helemaal geen last of pijn van zijn vijfde poot. Deze wordt dan ook niet verwijderd, zegt Jochims.

Operatie

De stichting kan het geld voor de operatie alleen niet zelf betalen en is daarom een crowdfundingsactie gestart waarmee hopelijk het geld voor de operatie wordt opgehaald.

De half jaar oude kater wordt op zijn vroegst aanstaande vrijdag geopereerd en anders begin volgende week. Juist vanwege zijn jonge leeftijd is de kans dat hij volledig herstelt en zonder pijn weer kan lopen vrij groot, zegt Jochims.

Na de operatie zal Quint ook fysiotherapie krijgen en nog zeker drie maanden moeten revalideren.

Crowdfunding