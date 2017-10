Valse fondsenwervers in Vlaardingen betrapt en bekeurd

Politie en handhavers lazen in de buurt-WhatsApp mee over de agressieve fondsenwervers

De politie in Vlaardingen kreeg dinsdagavond van meerdere inwoners in Holy klachten over agressieve fondsenwervers. De mensen die van deur tot deur gingen, beweerden voor stichting War Child te werken.

Volgens de bewoners waren de wervers behalve agressief ook heel teleurgesteld als de bewoners aangaven niet te willen deelnemen. Nadat politieagenten en handhavers de ervaringen van bewoners in de buurt-WhatsApp hadden gelezen, besloten ze de situatie te inspecteren. De colporteurs bleken een vals verhaal op te hebben gehangen. Hoeveel het er waren, is niet bekend, wel hebben ze allemaal een bekeuring gekregen.