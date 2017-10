Gewonde bij schietpartij in Rotterdam-Zuid

Foto: MediaTV

Bij een schietpartij aan de Putselaan in Rotterdam-Zuid is dinsdagavond een man gewond geraakt. Het slachtoffer werd volgens de politie geraakt in zijn been en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens getuigen zijn er meerdere kogelhulzen gevonden. Over de aanleiding van de schietpartij op Zuid is nog niets bekend. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht.