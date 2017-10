Het Dordtse historische huis Stratenus uit 1771 staat te koop

In de binnenstad van Dordrecht staat sinds deze week een bijzonder pand te koop: Huis Statenus. Het werd in 1771 gebouwd door de rijke graanhandelaar Cornelis Stratenus uit Dordrecht.

Het statige pand aan de Prinsenstraat heeft vijftien kamers en ziet er van binnen uit als een paleis. Het heeft marmeren vloeren, handgemaakte houten schouwen, plafonds met ornamenten en verschillende muurschilderingen.

Het werd bewoond tot 1904. Daarna had het pand verschillende functies waaronder rechtbank en vestiging van de Raad voor de Kinderbescherming.

In 1998 werd het pand gekocht door antiekhandelaren Leo-Dirk Keus en Kees Rodenburg. Zij maakten het huis weer bewoonbaar en gingen er wonen en werken. Jarenlang hadden ze beneden een antiekwinkel en werd er boven gewoond.

Nu, na bijna twintig jaar, is het tijd voor de mannen op het huis te verkopen. "We willen vanwege onze leeftijd wat kleiner gaan wonen. We zijn allebei in de zeventig."

Het afscheid zal zwaar zijn omdat de mannen jarenlang veel werk hebben gedaan om het Rijksmonument zo authentiek mogelijk te houden. "We hopen dat de nieuwe eigenaren de historische waarde van dit huis ook zullen koesteren en het behouden voor het nageslacht."

Er hangt wel een flinke prijskaart aan het bijzondere pand: geïnteresseerden kunnen het huis kopen voor 950.000 euro.