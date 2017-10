Nieuwkoop: 'We hebben weer stappen gezet'

Feyenoord verloor dinsdagavond in de Champions League van Shakhtar Donetsk. Het was voor een aantal Feyenoorders wel weer een kans om minuten te maken. Zo ook voor Bart Nieuwkoop, die na blessureleed zijn eerste wedstrijd van het seizoen speelde.

Nieuwkoop was blij met zijn debuut in de Champions League. "Dat is een jongensdroom natuurlijk. Ik was blij om weer in de basis te mogen beginnen", zegt hij tegenover RTV Rijnmond.

Speelklaar voor klassieker

De rechtsback verwacht zondag tegen Ajax in de basis te kunnen starten. "Ik denk het wel. Ik heb na de wedstrijd gelijk een massage gepakt en wat uit gefietst. De komende dagen worden gewoon heel belangrijk om herstel te pakken. Dan denk ik dat ik wel klaar ben voor zondag."

Stappen gemaakt

Over de wedstrijd tegen Shakhtar is Nieuwkoop vooral positief. "Ik denk dat we heel erg geleerd hebben van voorgaande wedstrijden. Tegen Manchester City was het kansloos, tegen Napoli waren we een stuk beter. En ik denk dat we vandaag weer hebben laten zien dat we stappen hebben gezet op Europees gebied. We hebben geen resultaat, maar we staan er wel op een andere manier dan bij de andere wedstrijden."