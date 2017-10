Uitgaanspubliek roept Club Vie uit tot beste club van Nederland

Zo moet je de deuren sluiten in verband met zedenzaken, zo word je gelauwerd als beste club van Nederland. Het overkwam de Rotterdamse Club Vie dinsdagavond.

De discotheek kreeg de meeste stemmen bij een verkiezing op social media en won de Nightlife Award. Villa Thalia - ook uit Rotterdam - werd tweede.

Club Vie moest afgelopen zomer dicht, omdat vrouwelijke bezoekers bij de politie meldden dat ze waren gedrogeerd in de uitgaansgelegenheid aan de Maasboulevard. Daarna zouden ze buiten de club zijn aangerand of verkracht. Het ging om zeker elf zaken.

Burgemeester Aboutaleb wilde de discotheek voor drie maanden sluiten. Eigenaar Tony Carbonaro stapte naar de rechter om de beslissing aan te vechten. Met succes.

Op 22 augustus mocht Club Vie weer open. Volgens de rechter was er te weinig bewijs dat de zedendelicten zich in of vanuit de club hadden voorgedaan.

In Rotterdam loopt inmiddels een breder onderzoek naar seksueel geweld in het uitgaansleven.