Vier mensen naar het ziekenhuis door kapotte geiser in Rotterdam-West

Archieffoto

In de Rotterdamse wijk Oud-Mathenesse zijn in de nacht van dinsdag op woensdag vier personen met koolmonoxidevergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. Oorzaak was een kapotte geiser in een flat aan de Brigantijnstraat.

De brandweer zegt dat de geiser mogelijk al dagen lekte. Vijf appartementen moesten worden ontruimd. Nadat het gebouw was geventileerd mochten de geëvacueerde bewoners weer naar binnen.