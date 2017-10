Playlist Muziek voor Volwassenen 21-10-2017

Album van de Week is "Until better Times" van Leif de Leeuw band.

Rode draad is Bob Dylan als componist wiens nummers vertolkt worden door o.a. The Neville Brothers, Larry McCray, Jimmy LaFave en Lucy Kaplansky. Documenten: PlaylistDerksen171021