Verdachte: 'Ik heb Parsa010 niet doodgeschoten'

De 24-jarige Rotterdammer die woensdag in Rotterdam terecht staat voor de dood van Parsa010 ontkent dat hij het slachtoffer om het leven heeft gebracht. Hij is aangeklaagd voor moord, doodslag of medeplichtigheid daaraan.

Parsa010, die officieel Parsa Maboud heette, werd op 28 mei 2017 dood geschoten in Rotterdam-Ommoord. Hij zat te barbecueën in de tuin bij vrienden toen hij door kogels werd geraakt. De 21-jarige man uit Zoetermeer was een cultfiguur onder rappers, nadat een video hem in 2016 een grote hit was op YouTube.



De verdachte die vastzit voor de schietpartij zegt dat hij de trekker niet heeft overgehaald. Hij verklaart dat hij alleen de chauffeur was van de auto die bij de schietpartij is gebruikt en die later teruggevonden werd op de Zernikeplaats in Ommoord.

Op het gebruikte wapen is wel dna van de man gevonden. Hij verbrandde kort na de schietpartij ook zijn kleding en vluchtte naar het buitenland. Op 28 juni werd hij opgepakt in Hongarije. De rechter bepaalde woensdag dat hij vast blijft zitten.

Ripdeal

Vorige maand arresteerde de Franse politie in deze zaak nog een tweede verdachte: een 24-jarige man uit Capelle aan den IJssel, die later voor de rechter moet verschijnen.

Parsa010 zou niet lang voor zijn dood betrokken zijn geweest bij een ripdeal. Zijn liquidatie houdt mogelijk verband met deze drugsroof.

Het was niet de eerste keer dat de 21-jarige rapper werd beschoten. Vier jaar eerder overleefde hij een aanslag. Zelf was hij al eens veroordeeld tot vier maanden cel voor verboden wapenbezit.

Verwensingen



De 24-jarige Rotterdammer stond woensdag voor de rechter in een zogeheten 'regiezitting'. Dat betekent dat de zaak nog niet inhoudelijk is behandeld.

In de rechtszaal was het onrustig. De moeder van Parsa gilde het uit en bekenden van het slachtoffer en de verdachten riepen elkaar verwensingen toe.