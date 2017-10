Rotterdam hofleverancier van ministers voor kabinet Rutte III

Drie Rotterdammers zijn in de race voor een ministerspost in het kabinet Rutte III, van wie twee mogelijk ook nog eens de rol van vicepremier krijgen. Het gaat om Hugo de Jonge (CDA), Wouter Koolmees (D66) en Carola Schouten (CU).

De fractieleider van de CU/SGP in Rotterdam, Setkin Sies, vindt twee Rotterdamse vicepremiers een goede zaak: "Het kan voor Rotterdam helemaal geen kwaad als er twee vicepremiers uit Rotterdam komen."

Ook Rotterdamse D66-wethouder Adriaan Visser is te spreken over het Rotterdamse stempel op het nieuwe kabinet: "Als al die Rotterdamse kandidaten inderdaad minister of staatssecretaris worden, dan is Rotterdam hofleverancier voor Rutte III."

Hugo de Jonge wordt zo goed als zeker minister van Volksgezondheid en krijgt de portefeuille Ouderenzorg. De posten voor Koolmees en Schouten zijn officieel nog niet bekend. Zij worden genoemd voor de ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken.

Over Schouten is partijgenoot Sies te spreken: "Het is een voor de stad en de partij. Ik ken haar als een kundige vrouw die oog voor cijfers heeft, maar het hart voor de mensen niet verliest. Ik ben benieuwd welke post ze gaat bekleden."

Smeerolie

Adriaan Visser heeft prettig samengewerkt met De Jonge: "Hij is de afgelopen jaren echt mijn maatje in het College geworden. Ik heb veel van hem geleerd, we hebben bijzondere dingen meegemaakt."

De Jonge is in Rotterdam komen studeren en begonnen als leerkracht in Rotterdam-Zuid. Daarna heeft hij een aantal jaren gewerkt voor het CDA in Den Haag en was hij politiek assistent van premier Balkenende. In 2010 werd De Jonge wethouder in Rotterdam.

Koolmees en Schouten zijn beide Kamerlid en hebben als secondanten van hun partijleider meegewerkt aan de coalitieonderhandelingen. Zij worden de 'Rotterdamse smeerolie' genoemd bij de in eerste instantie stroeve totstandkoming van de samenwerking tussen D66 en ChristenUnie.

Saillant detail: de Rotterdamse kanshebbers op een miniterspost zijn dit jaar alledrie 40 jaar geworden.