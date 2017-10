Laurenspenning voor Linda Malherbe van het Verhalenhuis

Linda Malherbe van Verhalenhuis Belvédère in Rotterdam krijgt op 2 november de Laurenspenning. De onderscheiding gaat elk jaar naar mensen die zich inzetten voor het culturele - en maatschappelijke leven in Rotterdam.

In het Verhalenhuis worden levensverhalen van Rotterdammers verzameld en verspreid. Over Malberbe schrijft het comité dat de penning toekent: "Samen met Joop Reijngoud, Els Desmet en vele anderen heeft zij in een periode van tien jaar Verhalenhuis Belvédère met succes tot een plek gemaakt waar werelden in de stad elkaar ontmoeten."

De Laurenspenning bestaat sinds 1959. Prinses Beatrix, journalist Peter Ouwerkerk, partygoeroe Ted Langenbach, schrijver Jan Oudenaarden en burgemeester Aboutaleb staan op de lange lijst van mensen die de penning eerder kregen.