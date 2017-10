Rotterdam slaat meer goederen over

Vooral de overslag van containers zat flink in de lift

De goederenoverslag in de haven van Rotterdam is in de eerste negen maanden van het jaar met 2 procent gegroeid. In totaal werd volgens het Havenbedrijf bijna 352 miljoen ton aan goederen afgehandeld.

Vooral de overslag van containers zat met ruim 10 procent groei flink in de lift. Daar stond tegenover dat de overslag van stookolie daalde. Ook de kolenoverslag ging omlaag. Dat komt volgens topman Allard Castelein van het Havenbedrijf door de sluiting van twee kolencentrales in Rotterdam en een toename van duurzame energieproductie.