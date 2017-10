Tapia mist ook Feyenoord-Ajax

Renato Tapia mist definitief ook de klassieker Feyenoord-Ajax van komende zondag. De Peruviaan heeft nog teveel last van hamstringklachten.

Tapia raakte in de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen PEC Zwolle al snel geblesseerd en moest worden vervangen door Sven van Beek. Ook de verloren wedstrijd in de Champions League van dinsdag tegen Shaktar Donetsk moest Tapia aan zich voorbij laten gaan. Mede door de blessures van Eric Botteghin en Jan Arie van der Heijden had Tapia de laatste weken een basisplaats bij Feyenoord.

Tapia denkt niet lang uit de roulatie te zijn en hoopt sowieso inzetbaar te zijn voor Peru, dat in november een play-offwedstrijd speelt tegen Nieuw-Zeeland voor een plek op het WK.