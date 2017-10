Rotterdamse zangeres verbaast jury in Turkse Voice

Turks praten kan Megan Davis nog niet vloeiend, maar zingen gaat haar een stuk beter af. De 28-jarige Rotterdamse maakte tijdens haar auditie diepe indruk op de jury van 'O Ses Türkiye', de Turkse versie van The Voice.

De verbazing is van de gezichten af te lezen als Megan na vragen van de Turkse coaches in het Turks begint te zingen. Helemaal vreemd is het niet, want Megan - geboren in Amerika, maar alweer vijftien jaar in Nederland - volgt op Codarts Rotterdam een opleiding gericht op Turkse muziek.

De Rotterdamse heeft bewust gekozen voor deelname aan de Turkse Voice. "Ik wil graag Turks zingen voor Turkse mensen," vertelt ze vanuit de Turkse stad Izmir. "Ik heb sinds ik in Nederland woon al interesse in Turkse en Arabische muziek."

Opvallend is dat ze niet vloeiend Turks praat. "Ik spreek het een heel klein beetje. Ik kan het wel verstaan, maar ik moet er aan werken. Bij zingen is het anders. Je kan de uitspraak wat verstoppen in de muziek, ook luister ik veel naar Turkse artiesten om ze na te doen."

Over enkele weken zal Megan te zien zijn tijdens de zogeheten battles van de Turkse Voice.

Kijk hieronder naar de auditie van Megan Davis in 'O Ses Türkiye'.