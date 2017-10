Duikers kammen opnieuw Krabbeplas uit

Duikers van de marine zoeken woensdag in de Krabbeplas bij Vlaardingen opnieuw naar het wapen waarmee Graciëla Gomes Rodrigues is vermoord. Er wordt ook gespeurd naar haar telefoon, een zwarte Samsung Galaxy.

Dinsdag was er ook een zoekactie in en om de plas. Volgens de politie zijn daarbij spullen gevonden. Het is nog niet bekend of die iets met de dood van Graciëla te maken hebben.

De 21-jarige vrouw werd op 22 september vroeg in de ochtend gevonden in een sloot bij de Krabbeplas. Ze was doodgestoken. Kort daarop werd een 31-jarige man uit Schiedam opgepakt. Hij zit nog steeds vast.

Graciëla werd voor het laatst gezien rond 00.30 uur op bewakingscamera's van haar werk, een fastfoodrestaurant aan de Rotterdamse Galvanistraat. Volgens de politie is de vrouw mogelijk het slachtoffer geworden van "een conflict in de relationele sfeer".