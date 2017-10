Brandende oplegger zorgt voor problemen op A4

Foto: Handhaver Delfland

Verkeer dat via de A4 richting Rotterdam wilde heeft woensdagmorgen veel vertraging opgelopen. Bij Schipluiden stond de oplegger van een vrachtwagen in brand. De weg tussen Den Hoorn en Schipluiden was hierdoor urenlang dicht.

De brand ontstond 09.30 uur. De chauffeur van de vrachtwagen kreeg het voor elkaar om de oplegger zelf los te koppelen. Er zat grof vuil in. De brandweer had er veel moeite om het vuur uit te krijgen. Dat lukte rond 12.45 uur, door de inzet van extra materieel.