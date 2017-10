Minder winst en omzet voor AkzoNobel

Resultaten kelderen door de orkaan Harvey en de mailaise in de scheepsbouw

De winst van verf- en lakproducent AkzoNobel is het afgelopen kwartaal met een kwart gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De winst daalde naar 216 miljoen. Ook de omzet ging omlaag.

AkzoNobel waarschuwde een maand geleden al voor tegenvallende resultaten. Die kelderden onder meer door orkaan Harvey en de malaise in de scheepsbouw .

Akzo heeft drie fabrieken in de regio; in de Botlek, Rhoon en Groot-Ammers. Het Amerikaanse PPG-industries heeft de afgelopen maanden meerdere pogingen gedaan om Akzo over te nemen. Keer werd het bod afgewezen.