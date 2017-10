Aantal autobranden stijgt

Autobrand aan de Heemraadssingel in Rotterdam

Het aantal autobranden in Nederland neemt toe. Dit jaar zijn al 2808 auto's in de fik gevlogen. Dat is honderd meer dan een jaar geleden.

De meeste autobranden zijn in Noord-Brabant en Zuid-Holland In de regio Rijnmond is het dit jaar regelmatig raak geweest in Rotterdam. Ook vlogen auto's in brand in onder meer Schiedam, Vlaardingen en Spijkenisse.