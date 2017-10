Sliedrecht Sport wil vooral genieten in Champions League

Sliedrecht Sport rekende dinsdagavond in hun eerste Champions League-wedstrijd ooit af met Asterix Avo Beveren. In de tweede voorronde van het hoogste Europese toernooi werd het uiteindelijk 3-2 voor de Sliedrechters, die vooral willen genieten van het acteren op het hoogste podium.

Dat geldt zeker voor de 19-jarige speelster Brechtje Kraaijvanger. ''We mogen nu voor het eerst mee doen en dat is gewoon al een mooie ervaring. We zien wel hoe ver we komen. Als we de volgende ronde halen, dan mogen we naar Italië. Dat is zo'n vette ervaring. Dat heeft niemand nog meegemaakt. Daar moeten we vooral van genieten'', aldus de diagonaal-speelster.

De ploeg van trainer Matt van Wezel zag de comfortabele 2-0 voorsprong in sets veranderen in 2-2. Uiteindelijk rechtte de volleybaldames de rug en pakte de vijfde set met 15-13. ''We hebben veel vertrouwen in het team. Ik speelde met een heel lekker gevoel en volgens mij iedereen. Ik had niet het gevoel dat we het uit handen zouden geven', aldus Kraaijvanger, die belangrijk was in de beslissende set. ''Wij hebben het vanaf het begin direct goed gedaan, de Belgen waren in het begin van de wedstrijd nog wat aan het zoeken. Dat zij terugkomen, geeft echt aan hoe goed ze zijn. Ik ben heel blij dat we ze alsnog hebben kunnen pakken. We hebben het zelf afgedwongen.''

Interessanter dan competitie

Sliedrecht Sport keek zo uit naar het Europese debuut, dat de focus op de competitie even op een lager pitje werd gezet. ''We zijn lang bezig geweest met de voorbereiding dit duel. De eerste competitiewedstrijden waren de afgelopen weken iets minder interessant voor ons. De hele sfeer die er hing, de nieuwe vloer die er nu ligt, de mensen die kwamen kijken. Het pept je alleen maar op om in de wedstrijd nog meer te knallen.'' Overigens staat Sliedrecht Sport na twee duels in de eredivisie van het volleybal met zes punten voorlopig 'gewoon' bovenaan.

Zaterdag wacht de return tegen de Belgische tegenstander. ''Zij weten nu wat wij kunnen en andersom. Het zal een spannende wedstrijd worden. Wij hadden het thuisvoordeel en zij hebben dat straks iets minder. De wedstrijd wordt namelijk in Gent gespeeld. Misschien kunnen we daar gebruik van maken. Er gaat een supportersbus mee en die steun is heel belangrijk. Je speelt niet lekker in een hal waar iedereen tegen je is'', besluit Kraaijvanger.