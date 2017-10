Man aangehouden voor schietpartij sporthal Rotterdam-Zuid

Kogelhulzen bij sporthal De Enk in Rotterdam (Media TV)

De politie heeft een 24-jarige Rotterdammer aangehouden voor de schietpartij bij sporthal De Enk afgelopen zaterdag. In zijn huis vond de politie twee vuurwapens.

In de nacht van vrijdag op zaterdag kregen twee groepen jongeren ruzie bij de sporthal in Rotterdam-Zuid. Daarbij zou over en weer geschoten zijn.

Twee mannen raakten gewond, zij werden aangehouden maar zijn sinds dinsdag weer vrij.

De politie onderzoekt nog wat zij met de ruzie of schietpartij te maken hebben.