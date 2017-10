Zwangere hond uit sloot gevist en meteen bevallen

Ze werd maandagavond uit een sloot in Alblasserdam gevist en bleek hoogzwanger. De nacht erna beviel de kleine shih tzu van zeven gezonde puppy's. Inmiddels is er een gastgezin gevonden voor moeder en kinderen.

"We kregen een belletje van het Dierenziekenhuis", vertelt Mirjam Addiks van Streekdierentehuis Louterbloemen; "en gisteren kregen we dus deze shih tsu met haar puppy's binnen. Wat er gebeurd is willen we eigenlijk wel weten."

Het hoogzwangere hondje was uit een sloot gehaald in de omgeving van de Van Hogendorpweg en de Savornin Lohmanweg in Alblasserdam. Het is nog totaal onduidelijk hoe ze in het water is beland. Ook is het niet bekend hoe het hondje heet.

Baasje gezocht

Mirjam houdt rekening met elk scenario: "Misschien belt straks een ongerust baasje, maar ze kan ook gedumpt zijn. Mensen zijn gruwelijk creatief, we maken de gekste dingen mee. Laatst nog een kat in een glasbak."

De shih tsu is vermagerd, maar komt er wel snel bovenop, denkt ze: "En gelukkig hebben we al een goed gastgezin, waar de puppies in een huiselijke omgeving kunnen opgroeien.

Gastgezin

"Wij komen ze halen", zegt Daisy Wigleven met dochtertje Tess op haar arm. "Hoe je gastgezin voor asieldieren wordt? Dat ging vanzelf, ik begon hier in 2004 als vrijwilligster en dan neem je af en toe een dier mee."

Moederhond en pups laten zich gedwee naar de auto brengen: "We gaan goed voor ze zorgen en als ze groot genoeg zijn gaan we goeie baasjes zoeken voor alle acht", belooft Daisy.