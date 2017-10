Nieuw stripboek van Jan Booister deze week in de winkel

Striptekenaar Jan Booister aan het werk Het verhaal speelt deels in Maassluis, waar de schrijver vandaan komt, en deels in Rotterdam. De nieuwe strip van Jan Booister met als titel: om met de deur in huis te vallen.

Het tweede stripboek van schrijver en striptekenaar Jan Booister uit Rotterdam is klaar. Het stripboek met de titel: O.M.D.D.I.H.T.V. (Om Met De Deur In Huis Te Vallen) gaat over de avonturen van Joep, Jeff en Mees.

De hoofdpersonen zijn vernoemd naar twee kleinkinderen van Booister en hun neefje.

"Mijn eerste kleinkind heet Joep en het tweede kleinkind is Mees. Jeff is de naam van het neefje." Het drietal bestrijdt criminaliteit en het verhaal speelt zich af in Maassluis, waar de schrijver vandaan komt, en in Rotterdam. Jeutje Torpedo's

Het eerste stripboek van Booister, met de titel Jeutje Torpedo's, was zeer populair en is veel verkocht. Vooral het grote aantal bekende Nederlanders en Rotterdammers in dat boek vonden de lezers leuk. Ook in het nieuwe boek wordt de lezer getrakteerd op een aantal bekende figuren zoals Hugo Borst, Jules Deelder en Suzanne Mulder van RTV Rijnmond. Deze week ligt het nieuwe stripboek in de winkel bij boekhandel Snoek in Rotterdam en boekhandel Keizerrijk in Maassluis.