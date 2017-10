Rotterdams Philharmonisch Orkest op tournee in Azië

Rotterdams Philharmonisch Orkest op tournee

Seoul, Shanghai, Beijing en Jakarta: in deze vier wereldsteden gaf hetRotterdams Philharmonisch Orkest in juni van dit jaar in totaal zevenconcerten.

Verslaggever Justus Cooiman reisde met het orkest mee en maakte

voor RTV Rijnmond een tweedelig reisverslag dat op zaterdag 21 en 28

oktober op TV Rijnmond wordt uitgezonden.