18 graden en Hellevoetsluis test strooiwagens

gladheidsbestrijdershellevoet

Hellevoetsluis is klaar voor de winter. Terwijl het half oktober nog 18 graden is worden al wel de strooiwagens getest. Bestuurders kregen de kans om alvast te wennen aan het rijden over voet- en fietspaden. "We rijden vanaf dit jaar nieuwe routes door Hellevoetsluis", vertelt Patrick. Hij bestuurt al vier jaar lang de strooiwagens in de stad. "Nu kunnen we direct checken of we tegen obstakels aanlopen. Als er straks echt gestrooid moet worden, is daar geen tijd voor." Peter Rodijk is verantwoordelijk voor oefening. "Het ziet er allemaal goed uit. We kampen alleen nog met een aantal schoonheidsfoutjes in het navigatiesysteem, maar die zijn we nu aan het oplossen." Fietsers aan de kant!Maar wat is eigenlijk de grootste ergernis van bestuurders van strooiwagens? "Dat zijn fietsers die niet even aan de kant willen gaan", vervolgt Patrick.

"We rijden in een hoog tempo om zo veel mogelijk rondjes te maken. Als fietsers dan niet even aan de kant willen gaan, is dat soms best frustrerend. Daarbij kan je als fietser beter achter de strooiwagen rijden dan er voor."