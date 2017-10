Sparta gaat voor linkerrijtje in eDivisie

De Eredivisie is al aan de gang sinds augustus maar deze week komt daar een nieuwe variant bij: de eDivisie. Een competitie tussen professionele gamers van de achttien Eredivisieclubs, waaronder Sparta.

eSporter Frank van der Slot (22) vormt het team van Sparta samen met de 17-jarige Lev Vinken die op huurbasis is overgekomen van Ajax. Van der Slot benadrukt dat het om meer gaat dan alleen een potje FIFA. "We vertegenwoordigen Sparta in de gamewereld waarmee we jongeren beter hopen te bereiken."

Dat Van der Slot Sparta mag vertegenwoordigen is eigenlijk heel toevallig. "Ik was te laat om me aan te melden voor het eSportstoernooi van Sparta, maar uiteindelijk mocht ik toch nog meedoen, uiteindelijk won ik en werd ik de eSporter van Sparta."

Twintig uur per week trainen

Gemiddeld traint Van der Slot zo'n twintig uur per week met FIFA 18, maar dat is niet het enige wat hij doet.

"We willen met ons team uitstralen dat we ook gezond leven. Daarom sport ik er gewoon naast, let ik op m'n voeding, en zorg ik er ook voor dat ik m'n sociale leven goed onderhoud."

Feyenoord - Ajax

Het programma van de eDivisie loopt parallel met dat van de Eredivisie. Sparta verloor de eerste wedstrijd met 3-2 van Excelsior. Feyenoord speelt donderdag tegen Ajax.

De Amsterdammers werden vorig jaar ongeslagen kampioen van de eDivisie. Later deze week volgen bijdragen van Rijnmond bij Feyenoord en Excelsior.