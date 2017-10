Frisproducent Refresco praat over Frans overnamebod

De Rotterdamse sap- en frisdrankbottelaar Refresco praat met de Franse investeerder PAI Partners over het overnamebod van 1,6 miljard euro. De Fransen deden dat bod twee weken geleden aan de producent van onder meer de Wicky-pakjes.

De twee bedrijven praten al maanden over een overnamen. PAI deed in april een bod van 1,4 miljard euro, maar dat wezen de Rotterdammers toen af.

Refresco zit in de buurt van de Kralingse Zoom in Rotterdam. Naast Wicky maakt het bedrijf ook frisdranken voor Coca-Cola en Pepsi. PAI Partners is onder meer eigenaar van Roompot Vakanties.