Van Hooijdonk: 'Tijd dat de punten weer eens in Rotterdam blijven'

In het seizoen 2011-2012 wist Feyenoord voor het laatst in competitieverband van Ajax te winnen en volgens analist en oud-Feyenoorder Pierre van Hooijdonk is het tijd dat dat weer eens gebeurt. Volgens hem zijn de Rotterdammers komende zondag licht de favoriet in De Kuip.

Dit zei Van Hooijdonk woensdag middag in gesprek met Ineke Moerman in Rijnmond Nu op Radio Rijnmond. Feyenoord krijgt zijn favorietenrol toegedicht door spits Nicolai Jørgensen. ''Zijn terugkeer in het elftal zal de ploeg een flinke boost geven. Hij laat de hele ploeg beter spelen.'' In het audiofragment is het hele interview met Van Hooijdonk terug te luisteren. Daarin blikt hij ook nog terug op de wedstrijd tegen Shakhtar in de Champions League en de klassiekers die hij zelf namens Feyenoord speelde.