Krajicek strikt Haase en 'bad boy' Kyrgios

Toernooidirecteur Richard Krajicek heeft voor het komende ABN AMRO World Tennis Tournament Robin Haase en Nick Kyrgios weten te strikken. De beste Nederlandse tennisser van het moment en de Australische 'bad boy' zijn in februari te bewonderen in het Rotterdamse Ahoy.

Kyrgios is een 22-jarig talent dat regelmatig het nieuws weet te halen met opmerkelijk gedrag. Zo liep hij ruim een week geleden na een verloren set op het Masters-toernooi in Shanghai nog de baan af omdat hij het niet eens was met de umpire. Door dergelijke acties heeft de nog jonge tennisser al vele boetes op zijn naam staan.

Haase neemt op dit moment de 44-ste plaats in op de ATP-wereldranglijst en zal voor de tiende keer deelnemen aan het toernooi. Eerder werd al bekend dat de andere topspelers Alexander Zverev, Grigor Dimitrov en Jo-Wilfried Tsonga meedoen. De 45-ste editie van het evenement start op maandag 12 februari.