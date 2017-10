School in de buurt, coffeeshop Trefpunt in Rotterdam moet dicht

Coffeeshop Trefpunt aan de Botersloot in Rotterdam moet vanaf zaterdag dicht, omdat er een school in de buurt zit. Het Luzac College zit binnen een straal van 250 meter en dat mag niet. En dus moet Trefpunt dicht.

Bedrijfsleider Mo baalt ontzettend. "Wij voorzien in een grote behoefte van Rotterdammers, zowel recreatief als medicinaal. We hebben 2.000 geregistreerde klanten. We doen dit werk al 25 jaar en alle partijen weten dat we goed werk leveren."

'We willen best later open'

Mo snapt niet dat er wordt gekeken naar onmogelijkheden in plaats van mogelijkheden."We hebben de burgemeester aangeboden om drempelverhogende maatregelen te nemen. Als het moet verhogen we de leeftijd en gaan we doordeweeks pas om 17.00 uur open vanwege de schooltijden."

Verhuizen

Volgens Mo zou de burgemeester maanden geleden in een debat hebben gezegd dat de coffeeshops zouden kunnen verhuizen. "Dat hebben wij nu aangeboden, maar er wordt niet naar geluisterd. Er staat vijftien man personeel met hun gezinnen op straat."