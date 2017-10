Bob, Seabert, Tommie en Jerry terug de zee in

Stralende zon, een aangename temperatuur, herfstvakantie en zeehondjes. De ideale ingrediënten voor een uitje naar het laatste stuk Noordzeestrand van Goeree Overflakkee voor de Brouwersdam. Medewerkers van A Seal zetten daar vier zeehonden uit die in de crèche in Stellendam voldoende waren aangesterkt.

Bob, Seabert, Tommie en Jerry. Als pups zijn ze enkele maanden geleden van verschillende Zuid-Hollandse stranden gehaald. Twee waren ernstig verzwakt. En twee andere lagen op drukke plekken aan het strand en zouden het volgens Vincent Serbruyns van A Seal niet gered hebben, omdat hun moeder ze daar niet meer opzocht.

Een van de zeehondjes had de navelstreng nog, volgens een van de medewerkers. Het was waarschijnlijk net die dag geboren, maar was daar mogelijk achtergelaten vanwege de drukte op het strand.

Moedermelk

"Normaal worden de zeehondjes door hun moeders een maand lang volgestopt met vette moedermelk en daarna moeten ze het zelf uitzoeken", zegt Serbruyns. "Maar dat lukt de jonkies niet altijd."

Bij A Seal krijgen ze een soort surrogaat-moedermelk. "Dat is eigenlijk een soort vispap, op basis van zalm", legt Serbruyns uit. "Die is ook heel vet. Eventueel krijgen ze medicijnen. En dan stap voor stap gaan we over op vaste vis. Eigenlijk net zoals in het wild."

Honderden toeschouwers

Deze woensdagmiddag was het de beurt aan Bob, Seabert, Tommie en Jerry om weer terug naar zee te gaan. Bij de afslag bij beachclub ’t Gorsje stonden honderden mensen de wagen met de kooien op te wachten. Vier kinderen mochten de schuiven opentrekken, nadat het publiek had afgeteld.

Daarna hadden drie zeehonden het snel gezien. Ze schuifelden direct de zee in en bleven daarna nog even bij elkaar. De laatste zeehond deed er even over, naar verluid omdat hij omgekeerd in de kooi zat toen de schuif open ging. Maar toen hij er eenmaal uit was, was er geen houden meer aan.

Herfstuitje van de week

Een van de zeehonden bleef nog een tijd langs het strand zwemmen en zo kregen de vele ouders met kinderen, die naar Ouddorp waren gekomen wat ze wilden zien: een mooi verhaal met een happy end.

"Inderdaad hét herfstuitje van deze week", beaamt een van de ouders. "En nog goedkoop ook!"