Publiek neemt kijkje in draaiend restaurant van Hennie van der Most

Bedenker en eigenaar Hennie van der Most Buurtbewoners in de rij om draaiend restaurant te zien

Het draaiende UFO restaurant in Charlois naast de Maastunnel in Rotterdam is zo goed als klaar en daarom mocht de buurt een kijkje komen nemen. Ondernemer Hennie van der Most, die op de voormalige AVR-locatie een attractiepark bouwt, gaf zelf trots de rondleidingen.

Het UFO restaurant gaat in zeven minuten naar een hoogte van ruim 40 meter en blijft daar ruim anderhalf uur hangen. Mensen uit de buurt zijn enthousiast. "Erg interessant om te zien en leuk in onze buurt." Een andere buurvrouw kijkt uit naar de opening. "Als je bovenin zit heb je denk ik best een mooie view over Rotterdam. Ik hoop dat het een succes wordt. Ga het denk ik wel een keer proberen. Speelstad Rotterdam

In november moet het restaurant echt gaan draaien. Daarna begint de bouw van de rest van de attracties zoals het reuzenrad. Dat moet in april 2018 klaar zijn. Het UFO restaurant is de eerste echte attractie voor Speelstad Rotterdam, dat eind 2020 helemaal klaar moet zijn.