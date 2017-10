Onderzoek Inspectie naar Eurogrit eind deze maand klaar

Het duurt wellicht nog tot eind oktober totdat de rapporten over het asbesthoudende straalmiddel Eurogrit klaar zijn. Dat laat de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten.

De inspectie onderzoekt wat de risico's zijn voor mensen die met het besmette grit in aanraking zijn geweest en kijkt of werknemers, omstanders en omwonenden zijn blootgesteld aan asbest.

140 bedrijven

Onlangs werd duidelijk dat een bedrijf in Papendrecht verontreinigd straalmiddel heeft verkocht.Mogelijk hebben 140 bedrijven gewerkt met het middel Eurogrit. Volgens onderzoeksbureau Kiwa Compliance is het spul door de hele regio Rijnmond gebruikt.

Het gaat om fabricagehallen, scheepswerven en metrostations waar recent onderhoud is gepleegd. Het grit is ook gebruikt op de Willemsbrug in Rotterdam.