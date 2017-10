'Na zeven jaar nog steeds gesjoemel met huurwoningen Kralingseweg'

Leefbaar Rotterdam raadslid Dries Mosch vraagt opnieuw aandacht voor gesjoemel met huurwoningen aan de Kralingseweg in Rotterdam. Zeven jaar geleden trok hij ook al aan de bel, omdat hier mensen wonen voor opvallend lage huurprijzen.

Het gaat om grond die de gemeente destijds onteigende omdat in de achterliggende weilanden nieuwe huizen zouden worden gebouwd.

De oude woningen staan er nu nog steeds. En ze staan ook flink te verpauperen. Mosch begrijpt er niets van. "En dat op de duurste grond van Rotterdam, krankjorum!"

Oneerlijk

Buren die er wel zelf een huis hebben gebouwd balen van de situatie. "Het is oneerlijk", vertelt een buurvrouw. "Je doet zelf zo je best op je huis en het pand naast ons ziet er niet uit."

De rekenkamer kwam in 2010 al met een kritisch rapport over de verhuur van gemeentewoningen aan Kralingseweg. "Daar is nog net geen prop van gemaakt. Het is de beroemde plas en het blijft zoals het was", aldus Dries Mosch.

Mosch gaat schriftelijke vragen stellen over de kwestie. "De gemeente zit te slapen. En ik hoop de boel nu weer wakker te kunnen schudden."