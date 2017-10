Waterleiding kapot, kelders blank in Rotterdam-Overschie

Foto: Suzanne Mulder Foto: Suzanne Mulder Foto: Suzanne Mulder

In de Hoogenwaardstraat in Rotterdam-Overschie is een waterleiding gesprongen. Kelders van een flat staan blank en auto's in de straat zijn weggezakt. Ook komt er geen water uit de kraan.

In de Ziedewijstraat zitten bewoners ook zonder water. Monteurs van waterbedrijf Evides zijn bezig de problemen te verhelpen. Dat zou wel eens de hele dag kunnen duren, zegt een woordvoerder.