Liveblog teruglezen : Rotterdamse terreurverdachte voor de rechter

Op 7 december 2016 viel de politie binnen in het huis van Jaoud A. in de Van Speykstraat (archieffoto) De in beslag genomen Kalasjnikov

Jihadverdachte Jaouad A. (31) staat donderdag voor de rechter in Rotterdam op verdenking van terroristische activiteiten. Bij een inval in zijn huis in de Van Speykstraat vond de politie eind vorig jaar onder meer een Kalasjnikov, munitie, illegaal vuurwerk en een schilderij met een vlag van IS.

A. was op internet op zoek geweest naar beelden van onthoofdingen en instructies voor het maken van een staafbom en een bomgordel. Hij zou ook geheime Facebookgroepen hebben bezocht waarin propaganda voor IS werd gedeeld. Uit geheime opnames van de AIVD zou aan het licht zijn gekomen dat A. van plan was een aanslag op het Turkse consulaat in Rotterdam te plegen. De verdachte ontkent dat hij hiermee bezig was. Hij zou alleen nieuwsgierig zijn geweest naar IS. Verslaggever Marlies Harting volgt het proces en twittert vanuit de rechtbank: