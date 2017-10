Derde ambtenaar krijgt ontslag voor Waterfrontfraude

De miljoenenfraude bij poppodium Waterfront heeft een derde ambtenaar de kop gekost. Dat blijkt uit een brief die wethouder Simons naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De ambtenaar zat al een tijdje geschorst thuis. Eerder verloren twee andere ambtenaren al hun baan door de fraude.

Het derde ontslag treft de ambtenaar die in 2010 betrokken was bij het aangaan van het huurcontract met zoon Kan. Hij houdt een extern rapport naar het verleden van Kan achter, waarin staat dat het onverantwoord is om in zee te gaan met deze potentiële huurder.

Om onopgehelderde redenen verdwijnt dit rapport in een lade en tekent de gemeente Rotterdam een huurcontract met een huurder zonder onderbouwd business- of financieel plan.

In 2012 is het dezelfde ambtenaar die een incassoprocedure tegen de niet betalende huurder stopzet. In eerste instantie wordt de ambtenaar vrijgepleit in het onderzoek van SBV Forensics, maar na een aanvullend onderzoek wordt hij alsnog verdacht van hulp aan de oplichters.

Toezicht

De twee andere ambtenaren die op straat staan zijn de technisch beheerder die alle facturen heeft goedgekeurd en een manager die onvoldoende toezicht en controle heeft gehouden op het onderhoud en de verbouwingsfacturen. Beiden hebben bezwaar aangetekend.

Het is nog niet bekend of de derde ontslagen ambtenaar tegen zijn ontslag in beroep gaat.

Het Openbaar Ministerie heeft de zaak in onderzoek, maar is nog niet overgegaan tot strafrechtelijke vervolging van de oplichters en mogelijke handlangers.

Reconstructie fraude

De gemeente Rotterdam is in de periode 2010-2015 voor bijna 8 miljoen euro opgelicht. Zoon Kan betaalt amper huur en vader Kan mag van de gemeente voor 350.000 euro aan het gebouw verspijkeren. De vader declareert er op los. Hij dient dure - en dubbele facturen in en de gemeente die klakkeloos en zonder controle uit.

In de zomer van 2015 komt de miljoenenfraude aan het licht als een ambtenaar aan de bel trekt. In 2016 geeft het college aan SBV Forensics opdracht de fraude te onderzoeken. In 2017 volgt alsnog de raadsenquête.



De enquêtecommissie oordeelt hard over de afdeling Vastgoed die het pand verhuurt. Zo worden werkprotocollen niet nageleefd, is er onvoldoende controle op uitgaven en inkomsten, en is er sprake van onkunde bij de medewerkers op laag en hoog niveau.

Wilt u reageren op dit artikel? marion.keete@rijnmond.nl