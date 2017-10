Justitie eist acht jaar cel tegen terreurverdachte Jaouad A.

De verdachte zegt dat hij geen kwade bedoelingen had, maar gewoon nieuwsgierig was naar IS

Justitie in Rotterdam wil dat Jaouad A. acht jaar de cel ingaat voor terroristische activiteiten. De 31-jarige man zou bezig zijn geweest met het voorbereiden van een aanslag, mogelijk op het Turkse consulaat in Rotterdam.

A. werd in december vorig jaar aangehouden in de Van Speykstraat in Rotterdam. In zijn huis en de berging daarvan vond de politie onder meer een Kalasjnikov, munitie, zwaar vuurwerk en een schilderij met een vlag van IS.

Op internet had A. gezocht naar informatie over het maken van bommen. Ook had hij bijna 300 zeer gewelddadige video's van IS gedownload.

De verdachte zegt dat hij nieuwsgierig was naar IS, maar verder geen kwade bedoelingen had. Het vuurwerk zou bestemd zijn geweest voor de handel. En de Kalasjnikov lag in een berging, waarvan nog twee mensen de sleutel hadden.

De advocaat van Jaouad A. heeft voor vrijspraak gepleit.