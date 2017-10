De Trap in de race voor designprijs

De Trap is finalist voor de Dutch Design Award in de categorie Habitat. De steigerinstallatie stond vorig jaar bij Rotterdam Centraal, als eerbetoon aan 75 jaar wederopbouw.

Winy Maas, één van de eigenaren van architectenbureau MVRDV, bedacht de constructie. De selectiecommissie van de Dutch Design Award roemt de lichtheid en de eenvoud ervan. "Met minimale middelen is hier een optimaal effect gecreëerd."

De commissie noemt het verder "humoristisch om van iets functioneels als traplopen een niet te missen ervaring te maken."

De Trap stond vijf weken op het plein bij het station. Er gingen zeker 360.000 mensen naar boven. Ze kwamen uit in het Groothandelsgebouw, waar een tentoonstelling over de wederopbouw te zien was.

Op de website van de Dutch Design Award kan het publiek in allerlei categoriëen stemmen. De awards worden op 28 oktober uitgereikt.