Cupcakes bakken voor SOS Kinderdorpen

Cupcakes bakken in Numansdorp voor het goede doel

Cupcakes bakken in Numansdorp voor het goede doel

Heel Holland Bakt is er niks bij, concludeert de verslaggever. Om haar heen zijn tal van kinderen bezig met deeg en versieringen die later cupcakes moeten worden. Ze bakken voor het goede doel: de opbrengst gaat naar SOS Kinderdorpen.

Ook bij Kidsbuzz in Numansdorp wordt fanatiek meegewerkt aan de actie. Locatiemanager Diane de Ronde: "Kinderen vinden bakken en koken in het algemeen erg leuk. Het is daarom ook een geweldige actie."

De kinderen hebben ook zichtbaar lol. "We hebben al honderd cupcakes gemaakt", zegt een meisje met een opvallend 'Aan de Bakdag'-schortje. "Ik ben nu de cupcakes aan het vullen. Daarna gaan ze in de oven en dan doen we er de versierselen op."

En heeft deze jonge keukenprinses ook al een cupcake op? Nee, maar ze heeft wel een beetje van de versierselen zitten snoepen, geeft ze toe.

In de verkoop

Ook jongens bakken vrolijk mee. "Ik doe de 'd' en de 'm' op deze cupcake", legt de jonge deelnemer vrolijk uit. "En dat doe ik voor de arme kindjes."

De bedoeling is dat de cupcakes donderdagmiddag de handel in gaan. Per cupcake gaat er een euro naar het goede doel.

Van het geld bouwt SOS Kinderdorpen scholen in Guinee-Bissau in Afrika. Zo'n 2700 kinderen zouden daardoor goed onderwijs kunnen krijgen.