Jeugdtrainer Scholten: 'Moeilijk voorspellen wie kan doorbreken bij Feyenoord'

Arnold Scholten is tegenwoordig assistent-trainer bij het Onder 19 team van Feyenoord. En hoewel deze lichting indruk maakt, blijft het volgens hem het moeilijk om te voorspellen wie de absolute top kan halen.

"Het is heel moeilijk. Hoe verder je terug gaat qua leeftijd, hoe lastiger dat wordt. Maar in dit onder 19 team zie je wel al bepaalde dingen. Welke spelers het kunnen gaan halen. Hoe dichterbij je komt, hoe makkelijker het wordt.

Goede resultaten in de Youth League

Feyenoord onder 19 won afgelopen dinsdag met 4-0 van de leeftijdsgenoten van Shakthar Donetsk. Spelers als Tyrell Malacia en Lutsharel Geertruida zitten al regelmatig bij de selectie van het eerste elftal. Dylan Vente heeft zelfs zijn debuut al gemaakt.

"Als er zeven of acht jongens het lijken te gaan halen, maar het zijn er maar één of twee, die uiteindelijk wel héél erg goed zijn. Daar gaat het denk ik meer om, lichtingen zegt mij niet zo veel. Er zijn altijd maar een paar spelers die het gaan halen."

De nieuwe Clasie of De Vrij

Ook uit het verleden blijkt dat het lastig is om aan te geven wie van zo'n jeugdteam het eerste elftal gaat halen. En daar een structurele vaste waarde kan worden. Spelers als Jordy Clasie, Stefan de Vrij en Sven van Beek mochten soms kantje-boord in de Academy blijven, maar haalden wel de top.

"Daar zijn genoeg voorbeelden van," zegt Scholten. "Spelers die doorbreken omdat ze altijd maar blijven doorgaan en doorgaan. Nooit opgeven, dat is een bepaalde mentaliteit die je moet hebben om het te halen."

Wij spraken de oud-speler van o.a. Feyenoord en Ajax ook over de aanstaande Klassieker, die zondagmiddag in De Kuip wordt gespeeld. Die reportage is vrijdagmiddag te zien in FC Rijnmond en op deze website.