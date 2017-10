Rook in operatiekamers Franciscus Gasthuis, operaties stopgezet

Het Franciscus Gasthuis in Rotterdam heeft meerdere operaties uitgesteld naar vrijdag, na een misgelopen test bij een van de operatiekamers. Dat heeft een woordvoerder van het ziekenhuis bevestigd aan RTV Rijnmond.

Bij een test van de luchtbehandeling in een lege operatiekamer kwam de rook via een opening in de meterkast en drie andere operatiekamers terecht. De operaties zijn uit voorzorg stilgelegd en worden later op de dag verder afgemaakt.

Om wat voor operaties het gaat kan de woordvoerder niet zeggen. De operatiekamers worden eerst weer steriel gemaakt.

Mensen die met spoed onder het mes moeten, worden doorgestuurd naar andere ziekenhuizen. De afspraken voor donderdagmiddag zijn afgezegd.

Spoedbevallingen kunnen wel in het ziekenhuis plaatsvinden.